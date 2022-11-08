Омск, 8 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Естественная убыль населения сохранялась в Омской области в январе–августе 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Омскстате, ссылаясь на опубликованные данные о социально-экономическом положении региона за январь–сентябрь текущего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По данным статистиков, естественная убыль населения за указанный период составила 7 тысяч человек. В регионе родилось 10,8 тыс. детей, умерло 17,8 тыс. человек.

За восемь месяцев в Омской области было заключено 7,9 тыс. браков, зарегистрировано 5,8 тыс. разводов.

В расчёте на тысячу жителей Омской области приходилось 8,6 родившихся; 14,2 умерших; 6,3 брака; 4,6 развода.

Добавим, по информации Омскстата, по итогам 2019 года в Омской области естественная убыль населения составила 5421 человек. В 2020 году — 12 014; в 2021 году — 16 486 человек.

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