Астана, 8 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Об этом Токаев заявил на встрече с общественностью региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, наращивание мощностей нефтехранилищ в стране является актуальным вопросом. На сегодняшний день Казахстан вынужден «сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология, а останавливать производство недопустимо».

В связи с этим Токаев поручил компании «Казмунайгаз» с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.

Он также поручил сделать указанный регион ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики Казахстана планирует увеличить добычу нефти планируемых в 2022 году 85,7 млн тонн до 103-107 млн тонн в течение двух лет.

Читайте также: Казахстан увеличит добычу нефти в ближайшие два года — минэнергетики