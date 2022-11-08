Вашингтон, 8 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Michael Miller Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 788-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Также на его счету результативная передача.

Ещё один российский форвард Евгений Кузнецов оформил дубль и отдал два голевых паса. На счету нападающего Дилана Строума также две шайбы.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились форвард Райан Ньюджент-Хопкинс, сделавший дубль, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 14 очков. «Эдмонтон» идёт на шестом месте в Западной конференции с 14 очками.