Джакарта, 8 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Индонезия упростит выдачу виз для российских граждан, сообщает Kompas.

Kaluganews.ru В Индонезии

Подача заявления на электронную визу по прибытии (e-VOA) в страну для иностранных граждан вступает в силу с 9 ноября 2022 года.

«Цель e-VOA состоит в том, чтобы облегчить иностранцам использование визы. Это связано с тем, что людям больше не нужно стоять в очереди к стойке оплаты в терминале прибытия», — говорится в официальном заявлении миграционной службы.

В настоящее время только иностранцы из 26 стран могут подать заявку на электронную визу по прибытии. Помимо России в этот список, в частности, входят Китай, США, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Южная Корея, Япония и Бразилия. Система будет работать в аэропортах Джакарты и Бали.

Электронная виза обойдется её владельцу в 500 000 индонезийских рупий ($31). С помощью e-VOA туристы смогут оставаться в стране в течение 30 дней, а затем продлить визу ещё на 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Вооруженными силами Индонезии Андика Перкаса заявил, что представители государственной безопасности России связались с индонезийской стороной в преддверии саммита G20.