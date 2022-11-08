Москва, 8 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Проба переговорных позиций через интернет или громкие публичные заявления лишь гробит реальные шансы на достижение результатов, убежден сенатор Григорий Карасин.

Gospmr.org Григорий Карасин

«Яркий пример — зубодробительные выкрики из Киева!» — констатировал сенатор в телеграм-канале.

Скорее всего, они вызваны желаем укрепить в самих себе мужество и решительность, рассуждает парламентарий.

«Зря! К серьёзной политике и дипломатии это не имеет никакого отношения!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз намерен выдвинуть киевскому режиму ряд требований для предоставления финансовой помощи размером 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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