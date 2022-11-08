Владивосток, 8 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Запуск авиарейсов компании «Аэрофлот» из Приморского края в Таиланд одобрен Росавиацией и аэропортом Владивостока, однако начало полётов на данный момент не гарантировано. Об этом 8 ноября рассказала представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Alex Beltyukov Самолёт

По слова представителя, слова которой приводит РИА Новости, сегодня ещё рано говорить о том, что эти рейсы точно будут осуществлены, так как в системе ещё не идёт продажа билетов на них.

«Как только появится на сайте «Аэрофлота» информация о продаже билетов, цены, график вылетов, детали рейсов, вот тогда можно говорить, что «Аэрофлот» полетит… Росавиация им («Аэрофлоту» — ред.) дала уже согласие, они там заявку подали, служба аэропорта (Владивосток) с удовольствием дает им это подтверждение», — сказала она.

При этом представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма отметила, что, как она предполагает, билеты авиакомпании «Аэрофлот» в Таиланд «не будут дешёвыми».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турецкие власти запретили пролёт над своей территорией воздушным судам с двойной регистрацией.