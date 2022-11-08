Владивосток, 8 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Московский планетарий сообщил о предстоящем 8 ноябре полном лунном затмении. Его будет видно на востоке России, хотя область видимости всех фаз затмения будет достаточно широкой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лунное затмение

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Затмение Луны смогут увидеть жители Дальнего Востока, Северной и Восточной Сибири. Начнется астрологическое явление в 18:01 по Приморью (11:01 мск) и продлится 5 часов 54 минуты. Максимальная фаза этого астрономического явления в крае придётся на 20:59.

«Интересно, что во время затмения Луна покроет планету Уран. Совпадение этих двух астрономических явлений смогут увидеть наблюдатели от Камчатки и до Урала. 8 ноября, во время затмения, Луна и Уран будут располагаться в созвездии Овен, недалеко от звездного скопления Плеяды (всего в 13 градусах к юго-западу (правее) от Плеяд). Так что покрытие Урана Луной, выходящей из земной полутени и скидывающей свой красный оттенок, обещает стать не только редким, но и достаточно красочным», — рассказали специалисты планетария.

Как сообщало ИА REGNUM, солнечное затмение в Санкт-Петербурге было 25 октября.