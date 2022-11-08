Доха, 8 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Мохаммед Бен Абдеррахман Аль Тани считает, что Германия ведет политику «двойных стандартов» в связи с критикой ситуации с правами человека в Катаре и на фоне приема этой арабской страной Чемпионата мира (ЧМ) по футболу — 2022. Об этом глава МИД страны заявил 7 ноября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(сс) Christine und Hagen Graf Катар

Речь идет о скандале по поводу положения мигрантов в Катаре. Аль Тани отметил, что Германия ведет против Катара политику «дезинформации». Он также напомнил, что, когда речь идет об энергетическом партнерстве или инвестициях, у правительства ФРГ «нет проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября временный поверенный в делах Ирана в Лондоне Мехди Хоссейни Матин оценил претензии, выдвинутые против Тегерана послом Германии в Британии. Дипломат также подчеркнул, то немецким чиновникам должно быть стыдно за свое лицемерное поведение.

Читайте также: Иранский дипломат осудил Германию за необоснованные обвинения