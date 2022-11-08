Якутск, 8 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Из-за ледостава по реке Лене временно не будут перевозить грузы между населёнными пунктами Жатай и Техтюр. Движение судов приостановлено из-за ухудшения обстановки на реке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в министерстве транспорта республики.

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На участке Лены между Якутском и Нижним Бестяхом помимо судов на воздушной подушке людей перевозят аэроботы — маломерные суда высокой проходимости. Всего к переправе пассажиров привлекли 26 единиц техники.

В министерстве транспорта якутянам по возможности рекомендуют воздержаться от поездок, для которых необходима переправа через Лену. Пассажиров просят дождаться ледостава на реке.

Как сообщало ИА REGNUM, переправиться через Лену возле Якутска возможно только на паромах летом или по льду зимой. Моста там нет. В течение нескольких лет жители республики просят построить на этом участке мостовой переход.