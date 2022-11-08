София, 8 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На болгаро-турецкой границе в ночь на 8 ноября был обстрелян наряд пограничной полиции болгарской армии, один военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД Болгарии.

Министерство обороны Турции Безопасность границ

По информации ведомства, к месту происшествия были оперативно направлены дополнительные пограничные наряды, но обнаружить открывшего стрельбу не удалось.

Турецкие пограничные власти, которых болгарская сторона также уведомила об инциденте, направили в указанный район свои наряды.

Предполагается, что стрельба по болгарским военнослужащим велась с турецкой территории. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария и Турция совместными усилиями создадут новый контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе между двумя государствами.