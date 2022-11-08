Вашингтон, 8 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Европейский союз намерен предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Киеву на сумму €18 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что новый механизм предоставления финпомощи будет определять «устойчивую основу», которая позволит финансировать расходы киевского режима в 2023 году.

По данным агентства, план Евросоюза позволит предоставлять Киеву кредиты на льготных условиях для финансирования неотложных потребностей и ремонта критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вне зависимости от итогов промежуточных выборов 8 ноября, за сокращение американской помощи киевскому режиму в Конгрессе всё равно будет меньшинство.

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