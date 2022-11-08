Брюссель, 8 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По мнению депутата Европарламента (ЕП) от Франции Рафаэля Глюксманна, специальная военная операция (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР якобы является «новой угрозой» демократии в Европе, в связи с чем он попросил Еврокомиссию (ЕК) от лица специального комитета ЕП по иностранному вмешательству во все демократические процессы в ЕС сообщить о своих планах по «защите демократии». Его письмо 8 ноября приводит RT.

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Как считает Глюксманн, российская спецоперация будет иметь последствия для всех европейских стран.

«Это новая и сохраняющаяся угроза европейской демократии, которая имеет своей целью подорвать наши ключевые ценности», — написал он в своём письме.

При этом евродепутат напомнил, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила новый пакет мер по «защите демократии», который направлен на борьбу с иностранным вмешательством в политические системы ЕС, поинтересовавшись, когда власти сообщества начнут действия в этом направлении.

«Укрепление демократии определённо является неотложной задачей — особенно с учётом грядущих выборов в Европарламент в 2024 году, — так, когда же Еврокомиссия представит свои предложения и соответствующий график принятия необходимых мер?», — спросил в своём Глюксманн.

В то же время он попросил в том числе уточнить, имеются ли у Брюсселя планы по закрытию «лазеек», которые связаны с защитой критической инфраструктуры, СМИ и социальных сетей, информационной и энергетической безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутске продолжают оказывать помощь родственникам военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса.