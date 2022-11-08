Донецк, 8 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате обстрела киевскими боевиками города Донецка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По данным мэра Донецка, в результате обстрела в 06:31 мск, который вёлся по направлению из посёлка Александровка по Ленинскому району города, получил ранение мужчина.

Также Кулемзин сообщил о возгорании и о попадании в многоквартирный дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), киевскими боевиками по городу Донецку в 06:23 мск было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.