Джакарта, 8 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Командующий Вооруженными силами Индонезии Андика Перкаса заявил, что представители государственной безопасности России связались с индонезийской стороной в преддверии саммита G20, который состоится 15–16 ноября 2022 года на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Андика Перкаса не смог подтвердить прибытие президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского на Бали для участия в саммите «Большой двадцатки».

Вооруженные силы Индонезии сосредоточены на обеспечении безопасного и комфортного пребывания лидеров стран G20 на Бали.

В обеспечении безопасности во время саммита G20 будет задействовано до 18 030 военных и сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии надеются, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 на Бали.

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