Барнаул, 8 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю 8 ноября известила о пресечении незаконной деятельности террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г. р., проживающего на территории региона.

Soumya S Das Антитеррор

Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мужчина последовательно, на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО. В ходе бесед он оправдывал методы запрещённой организации по борьбе с «неверными», пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Вовлечение лица в деятельность террористической организации»). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, Центральным районным судом г. Барнаула обвиняемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года стало известно о вынесении приговора в отношении студента одного из алтайских вузов 1999 г. р., признанного виновным в финансировании терроризма.

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