Прокуратура Румынии расследует смерть французского солдата
Бухарест, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Специальная военная прокуратура при Бухарестском суде приступила к расследованию обстоятельств гибели французского солдата, чье тело было найдено в минувшую субботу в одном из престижнейших отелей столицы Румынии. Об этом 8 ноября сообщает «Румынское телевидение».
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Полиция
По предварительным данным, гражданин Франции получил несовместимые с жизнью ранения, находясь в гостиничном номере. Как утверждают некоторые источники, следователи рассматривают вариант суицида.
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Погибший военный служил во французском батальоне, дислоцированном на военной базе Чинку на юге Румынии. Соответствующий батальон входит в состав боевой групп НАТО в регионе.