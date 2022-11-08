Бухарест, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Специальная военная прокуратура при Бухарестском суде приступила к расследованию обстоятельств гибели французского солдата, чье тело было найдено в минувшую субботу в одном из престижнейших отелей столицы Румынии. Об этом 8 ноября сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, гражданин Франции получил несовместимые с жизнью ранения, находясь в гостиничном номере. Как утверждают некоторые источники, следователи рассматривают вариант суицида.

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Погибший военный служил во французском батальоне, дислоцированном на военной базе Чинку на юге Румынии. Соответствующий батальон входит в состав боевой групп НАТО в регионе.