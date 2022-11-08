Вашингтон, 8 ноября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Более 42 зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса в США, проголосовали досрочно на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом 7 ноября сообщает NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Часть голосовавших воспользовались своим правом голоса по почте, часть пришли на избирательные участки. Из общего числа проголосовавших 45% составляют демократы, 35% — республиканцы, ещё 20% — независимые избиратели. Большинство избирателей, проголосовавших досрочно — люди старше 50 лет.

При этом общее количество избирателей в США — 151 млн человек. Основной день голосования назначен ан 8 ноября, первые результаты начнут поступать около 04:00 мск 9 ноября. Подсчёт всех голосов может занять несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Джозеф Байден уверен в сохранении преимущества демократами в Конгрессе по результатам выборов.