Донецк, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили не менее четырех снарядов по Донецку в ночь на 8 ноября, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«06:23 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — уточнили в представительстве.

Сведений о пострадавших или погибших в результате обстрелов со стороны киевских боевиков не приводилось. Также не сообщалось о повреждениях гражданской инфраструктуры в городе. В настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, причиненного обстрелами киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября киевские каратели обстреляли из американских реактивных систем залпового огня HIMARS здание управления железными дорогами в Донецке. В результате обстрела возник пожар, само здание управления получило серьезные повреждения.