Абакан, 8 ноября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Аграрии Хакасии полностью завершили уборочную кампанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В регионе убрано 83,5 тысячи га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 48,5 тысячи га пшеницы; 24,3 тысячи га овса; 4,8 тысячи га гречихи; 4,7 тысячи га ячменя. По предварительным данным, валовый сбор в бункерном свесе составил 151,3 тысячи тонн, после подработки — 142–143 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 18,1 ц/га. В профильном министерстве этот результат назвали «неплохим», сославшись на сложные погодные условия текущего года.

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Намолочено 104,2 тысячи тонн пшеницы при урожайности 21,5 ц/га; 8,4 тысячи тонн ячменя (17,6 ц/га); 24,3 тысячи тонн овса (13,7 ц/га); 3,9 тысячи тонн гречихи (8,2 ц/га). Собрано 8,8 тысячи тонн овощей, выкопано 3,9 тысячи тонн картофеля. По овощам средняя урожайность составила 214 ц/га, по картофелю — 104 ц/га.

Заготовка кормов также завершена. По состоянию на 7 ноября в Хакасии заготовлено 195 тысяч тонн сена, заложено на хранение 50,5 тысячи тонн сенажа и 6,4 тысячи тонн силоса.

«Ожидается, что прохождение зимнего периода не будет сложным», — говорится в сообщении республиканского минсельхозпрода.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года в Хакасии валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 173 тысячи тонн в первоначальном весе, в том числе 163 тысячи тонн зерна. Средний показатель урожайности составил 21 ц/га. Было собрано около 91 тысячи тонн пшеницы; 65 тысяч тонн овса; 8,3 тысячи тонн ячменя; 7,2 тысячи тонн гречихи; убрано 6,4 тысячи тонн овощей; 3,2 тысячи тонн картофеля.

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