Астрахань, 8 ноября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Пожар произошел на судне на берегу по адресу: ул. Атарбекова, дом 37, Ленинский район Астрахани, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Астраханской области.

Dave Hogg Пожар

По указанному адресу находится судоремонтный завод. На тушение огня были они 18 человек и 7 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября крупный пожар вспыхнул на мебельном производстве в городе Лакинске Владимирской области.