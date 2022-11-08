Такого даже в германском Третьем рейхе не было — о бандеровских булках
Москва, 8 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Сенатор РФ от Магаданской области Анатолий Широков прокомментировал опубликованное в одном из телеграм-каналов фото булок, которые продают в магазинах Черкасс (территория б. УССР).
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Под фото в канале «Голос Мордора» написано: вот такие булочки в магазинах Черкасс продаются. «Булка бандеровская. Вкусная, как распятый москалёнок».
«С этими договариваться о чём-то? Подобного даже в германском Третьем рейхе не было. Ну не додумывались германские лавочники, громившие еврейские магазины и делившие их имущество, до такого скотства. А эти вот — додумались!
Только полная денацификация и демилитаризация! Полная! Под корень! Чтобы ни один поганый росточек этой идеологии не смог взойти больше! Нигде!» — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.
Под постом читатели оставили множество комментариев, смысл которых в одном — «вырождение нации идёт полным ходом и для психиатров непаханое поле».
«Это психиатрия», — считает пользователь Екатерина.
«Как им это лезет в глотку после таких надписей? Извращенцы», — написала Юля.
Как сообщало ИА REGNUM, проба переговорных позиций через интернет или громкие публичные заявления лишь гробят реальные шансы на достижение результатов, убежден сенатор Григорий Карасин.