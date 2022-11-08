Москва, 8 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Сенатор РФ от Магаданской области Анатолий Широков прокомментировал опубликованное в одном из телеграм-каналов фото булок, которые продают в магазинах Черкасс (территория б. УССР).

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровцы на территори б. УССР

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Под фото в канале «Голос Мордора» написано: вот такие булочки в магазинах Черкасс продаются. «Булка бандеровская. Вкусная, как распятый москалёнок».

«С этими договариваться о чём-то? Подобного даже в германском Третьем рейхе не было. Ну не додумывались германские лавочники, громившие еврейские магазины и делившие их имущество, до такого скотства. А эти вот — додумались!

Только полная денацификация и демилитаризация! Полная! Под корень! Чтобы ни один поганый росточек этой идеологии не смог взойти больше! Нигде!» — написал в своём телеграм-канале Анатолий Широков.

Под постом читатели оставили множество комментариев, смысл которых в одном — «вырождение нации идёт полным ходом и для психиатров непаханое поле».

«Это психиатрия», — считает пользователь Екатерина.

«Как им это лезет в глотку после таких надписей? Извращенцы», — написала Юля.

Как сообщало ИА REGNUM, проба переговорных позиций через интернет или громкие публичные заявления лишь гробят реальные шансы на достижение результатов, убежден сенатор Григорий Карасин.