Минск, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. На полигонах Вооружённых сил Белоруссии проводятся занятия по боевой подготовке российских военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

По информации военного ведомства, интенсивная подготовка и боевое слаживание подразделений Западного военного округа (ЗВО), прибывших в Белоруссию, «проводятся в дневное и ночное время».

пресс-служба Минобороны РФ «На полигонах военнослужащие Западного военного округа выполняют стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, проходят психологическую полосу препятствий, совершенствуют навыки тактической медицины».

Подразделения ЗВО Вооружённых сил России вместе с техникой и вооружением воинскими эшелонами были доставлены в Белоруссию, где их торжественно встретили белорусские военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, служба охраны государственной границы Литвы не пропустила железнодорожные составы, следующие из Калининградской области в Белоруссию, из-за символики ВДВ России.

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