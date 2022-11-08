В Белоруссии проводится боевое слаживание российских подразделений
Минск, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. На полигонах Вооружённых сил Белоруссии проводятся занятия по боевой подготовке российских военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, интенсивная подготовка и боевое слаживание подразделений Западного военного округа (ЗВО), прибывших в Белоруссию, «проводятся в дневное и ночное время».
Подразделения ЗВО Вооружённых сил России вместе с техникой и вооружением воинскими эшелонами были доставлены в Белоруссию, где их торжественно встретили белорусские военнослужащие.
Как сообщало ИА REGNUM, служба охраны государственной границы Литвы не пропустила железнодорожные составы, следующие из Калининградской области в Белоруссию, из-за символики ВДВ России.
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