Вашингтон, 8 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Министерство юстиции США предъявило обвинения группе главарей гаитянских банд в похищении американских миссионеров в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.

Эжен Делакруа. Похищение Ребекки II. 1858

По делу проходят Джозеф Уилсон, известный как Ланмо Санджоу, а также Вительхомм Инносент и Джермейн Стефенсон по прозвищу Гаспияй. Им предъявлены обвинения в захвате заложников и в заговоре с целью похищения.

Все трое преступников нахохлятся на свободе. Госдепартамент США объявил, что вознаграждение за информацию об их местонахождении составит $3 млн.

В плену у злоумышленников оказалась группа из 17 человек, включая пятерых детей. Части из них удалось бежать, другие освободились после выплаты выкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября США и Мексика объявили о планах обратиться в ООН за поддержкой для восстановления порядка в Гаити, где разворачивается гуманитарный кризис.