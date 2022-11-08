Бамако, 8 ноября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Не менее шести членов миротворческой миссии ООН в Мали получили ранения в результате взрыва, сообщает пресс-служба международной организации.

Marco Bellucci Мали

По словам представителя генсека ООН, колонна миротворцев подорвалась на двух самодельных взрывных устройствах в регионе Дуентца. В результате взрыва ранения получили шестеро членов миссии, повреждения получили два бронеавтомобиля. Отмечалось, что колонне удалось успешно добраться до Мопти.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Мали подорвался автомобиль с миротворцами ООН. В результате теракта погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Не исключалось, что за организацией взрыва могли стоять радикальные исламисты, действующие в регионе.