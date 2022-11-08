Усть-Янский район, Якутия, 8 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Бывший руководитель администрации населённого пункта в Усть-Янском районе Якутии наказана условным сроком в 1,5 года за хищение денег с использованием своего служебного положения. Женщина организовала сбор средств с населения, а затем присвоила себе деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

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Средства глава собирала на развитие инфраструктуры села в рамках проекта по реализации местных инициатив. Всего жители сдали чиновнице более 158 тыс. рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Экс-руководитель администрации признала свою вину и возместила ущерб. Суд назначил ей 1,5 года лишения свободы условно. Уголовное дело было возбуждено по статье 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Булунском районе Якутии сотрудница учреждения различными способами присваивала себе деньги организации. Всего ей удалось похитить более 16 млн рублей.