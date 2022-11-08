Вашингтон, 8 ноября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым переговоры в Вашингтоне, на которых стороны договорились для ускорения переговорного процесса провести в ближайшие недели ещё одни консультации. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

Энтони Блинкеном. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговорный процесс и провести ещё одну встречу в ближайшие недели». пресс-служба МИД Армении «Министры посетили Блэр-хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарём США. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговорный процесс и провести ещё одну встречу в ближайшие недели».

Мирзоян и Байрамов подтвердили обязательства, взятые лидерами Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи, а также поблагодарили американскую сторону за организацию проведения в Вашингтоне мирных переговоров между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании парламента республики, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе остаётся определяющим фактором, обеспечивающим безопасность проживающих там армян.

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