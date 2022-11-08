Эр-Рияд, 8 ноября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии выделят в течение следующих 10 лет $2,5 млрд на «зеленую инициативу» на Ближнем Востоке, заявил наследный принц королевства Мохаммед бен Салман, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Проект был запущен в 2021 году в рамках мер по сокращению выбросов углерода в регионе. Штаб-квартира «зеленой инициативы» разместиться в Саудовской Аравии.

Бен Салман также отметил, что Государственный инвестиционный фонд королевства будет стремиться к том, чтобы страна достигла к 2050 году нулевых выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выделят $100 млрд долларов на проекты в области «зеленой» энергетики для генерации к 2035 году еще 100 гигаватт.