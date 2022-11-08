Якутск, 8 ноября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Якутске продолжают оказывать помощь родственникам военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. В том числе семьи просят помочь в решении вопросов по кредитным каникулам и социальной газификации, сообщил в своём телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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Он пояснил, что есть механизмы помощи родным мобилизованных в случае отсрочек по выплатам жилищных и иных кредитов. Для разъяснения проблемных моментов мэрия организует встречу людей с представителями банков. Также идёт работа с представителями газовой службы по льготному присоединению к сетям.

В Якутске уже начали обеспечивать детей бойцов бесплатным питанием в школах и детских садах, им предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте. Кроме того, между семьями распределили более 30 тонн овощей. В список получателей льгот было решено также включить родственников бойцов Росгвардии и ОМОНа МВД, будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты.

«Хочу отметить большой объём работы, который взяли на себя территориальные органы управления, главы Управ наряду с Центром поддержки являются опорой для семей, решая бытовые вопросы. Попросил коллег быть на постоянной связи с каждой семьей, знать их нужды и чаяния. Впереди много работы, участники СВО должны быть уверены в том, что их семьи дома ни в чем не нуждаются», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к федеральным и региональным мерам поддержки родственников военнослужащих в Якутске предусмотрели ещё пять способов помочь семьям. В том числе людям раздают наборы овощей.