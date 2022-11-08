Вашингтон, 8 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Звание «Бездонный Пиноккио» был присуждён президенту США Джозефу Байдену из-за его постоянных ложных заявлений 7 ноября изданием The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Такая категория была введена газетой для ложных заявлений, настолько частых, что они могут быть восприняты как одна из форм пропаганды. До Байдена такое звание получал только экс-американский лидер Дональд Трамп.

В частности, Байден постоянно утверждает, что «очень много времени» провёл с китайским лидером Си Цзиньпином и даже проехал с ним вместе «17 тысяч миль». Однако на деле нет никаких доказательств, подтверждающих слова Байдена, их не смог подтвердить и Белый дом.

Также газета напомнила и утверждение Байдена о том, что когда он занял пост главы государства, бензин стоил пять долларов за галлон. Однако на деле цена составляла 2,48 доллара за галлон, о чём немедленно сообщили рассерженные читатели.

Кроме того, были разоблачены многие утверждения Байдена, в том числе фактические ошибки.

Байден является самым пожилым президентом в истории США. Он постоянно попадает в курьёзные ситуации, поэтому его политические противники считают, что у действующего американского лидера есть серьёзные проблемы со здоровьем.