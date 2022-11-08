Вашингтон, 8 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал сделать «важное заявление» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на митинге в штате Огайо.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в Палм-Бич во Флориде», — заявил Трамп.

Других подробностей бывший глава Белого дома США не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ утверждали, что экс-президент США Дональд Трамп 7 ноября сделает официальное заявление об участии в президентских выборах в 2024 году. По их данным, соответствующий вопрос бывший глава Белого дома обсуждает со своими сторонниками. Также ряд СМИ отмечал, что Трамп собирался заявить о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты после промежуточных выборов в американский Конгресс.