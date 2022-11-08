Мехико, 8 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Банк Мексики (выполняет функции центрального банка) может повысить ключевую процентную ставку на 0,75% и она достигнет рекордного значения в 10%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрос среди аналитиков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

С июня 2021 года размер ставки в стране увеличился на 5,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд (МВФ) представил прогноз о том, что в 2022 году рост экономики Мексики составит 2,1%, а в 2023 году — 1,2%.