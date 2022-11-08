Харбин, Китай, 8 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В китайских населенных пунктах Тунцзян и Дуннин отремонтировали памятники советским войнам, сообщает пресс-служба генконсульства России в Харбине в официальном канале в Telegram.

В освобожденном Харбине

«В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года», — рассказали в диппредставительстве.

Уточняется, что монумент в Тунцзяне возведен в память о военнослужащих 2-го Дальневосточного фронта. В Дуннине находится братское захоронение красноармейцев и командиров 1-го Дальневосточного фронта, принимавших участие в освобождении Китая от японских оккупантов. Всего на территории провинции Хэйлунцзян находится 36 мемориалов в память о советских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в китайском Харбине состоялись памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В российском генконсульстве отмечали, что в Северо-Восточном Китае бережно хранят память о подвиге советских военнослужащих, сражавшихся с фашизмом и милитаризмом.