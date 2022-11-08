Биробиджан, 8 ноября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Руководителя ООО «Дом-строй», занимавшейся вывозом твёрдых коммунальных отходов в Ленинском районе Еврейской автономии, оштрафовали за обман населения. Организация выставляла жителям села Ленинское счета за вывоз мусора, но не исполняла своих обязательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе региональной прокуратуры.

(сс) vkingxl Свалка

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Мусор со свалки в селе не убирали длительное время, при этом жители населённого пункта платили за эту услугу в полном объёме. Администрация Ленинского в свою очередь не создала полигоны для накопления отходов. Несанкционированное скопление мусора также обнаружили в селе Бабстово Ленинского района ЕАО.

Прокуратура потребовала устранить эти нарушения и создать площадки для накопления отходов. Директора компании «Дом-строй» оштрафовали по административному делу об обмане потребителей. Организацию обязали устранить незаконные свалки и вывезти мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года жители Еврейской автономии жаловались, что в регионе до сих пор не отлажена система вывоза отходов. Счета за утилизацию мусора людям присылают стабильно, но часто бывает, что контейнеров для отходов просто нет.