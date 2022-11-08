Москва, 8 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Турецкие власти запретили пролет над своей территорией воздушным судам с двойной регистрацией. Запрет вступил в силу с 1 ноября 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка. Война

Агентство РБК со ссылкой на источники сообщает, что российский Минтранс уже намерен провести переговоры с Анкарой по этому вопросу. Также о проблемах с авиаперевозками через турецкую территорию сообщили российские туроператоры и авиакомпании.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — рассказал источник в Министерстве транспорта России.

В свою очередь, туроператоры отмечают, что продолжительность авиаперелетов в Египет из России возрастет на 20-30 минут. При этом на увеличение стоимости перелета это существенно не повлияло.

Уточняется, что пока официальных комментариев по этой ситуации в Росавиации не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября госбанки Турции отказались от сотрудничества с российской платежной системой «Мир». При этом Анкара предлагает для расчетов с Россией использовать турецкую платежную систему Troy.