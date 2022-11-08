Владивосток, 8 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», возвращающийся из Средиземного моря в пункт постоянного базирования во Владивостоке, прошёл Малаккский пролив и зашёл в Южно-Китайское море. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

пресс-служба ВВО «Накануне отряд кораблей преодолел Индийский океан».

Во время прохождения по Малаккскому проливу экипажи кораблей провели учения по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть.

Корабли, покинувшую родную гавань в декабре 2021 года, возвращаются во Владивосток после завершения выполнения задач в дальней морской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота, возглавляемый ракетным крейсером «Варяг», вошёл в зону ответственности ТОФ южнее Шри-Ланки.