Это шарлатанство! — на Сахалине потратили 100 млн рублей на набережную
Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. На Сахалине в Невельске на благоустройство набережной потратили 100 млн рублей, но объект так и не был приведен в надлежащий вид. К такому выводу пришла комиссия Общероссийского народного фронта, которую возглавляет член Центрального штаба ОНФ, координатор центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.
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«Это не благоустройство — это шарлатанство! Претензионная работа к предыдущей команде администрации города не проведена текущей командой? Значит — сговор», — заявила Калинина.
Общественники отметили, что набережная выглядит как огромный пустырь с заасфальтированной площадкой, проваливающейся тротуарной плиткой и ржавыми скамейками.
ОНФ обратился в прокуратуру.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на территории школы №2 в Аниве опасно не то что играть детям, а просто находиться, заявили в ОНФ.