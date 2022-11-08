Хабаровск, 8 ноября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края собрали более 20 млн рублей в помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бойцы

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В сборе помощи приняли участие 86 предприятий, органы власти и малый бизнес. Закуплена одежда, обувь, лекарства, гигиенические принадлежности и продукты.

Основную часть денег потратили на покупку бытового оборудования: электрические генераторы, бензопилы, тепловые пушки, наборы ключей и принадлежности для ремонта, газовые плиты, топоры, лопаты и многое другое. Также в воинские части купили квадрокоптеры и рации. Одна из компаний передала в дар автомобиль.

Наиболее значительный вклад внесли предприятия горнодобывающей, лесо- и рыбодобывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты и сотрудники аппарата Магаданской думы перечислили дневной заработок для материально-технического обеспечения участникам СВО.