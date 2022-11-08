Мехико, 8 ноября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Министры торговли США и Мексики Джина Раймондо и Ракель Буэнростро провели телефонную беседу, обсудив проблемы региональных торговых связей, сообщается на сайте мексиканского министерства экономики.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

Кроме того, они затронули тему переезда американских компаний в Мексику. Ранее Буэнростро провела переговоры с торговым представителем США Кэтрин Тай. Их беседа была посвящена мексиканскому энергетическому сектору и экспорту кукурузы из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Мехико встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-министр торговли Мексики Джина Раймондо. Темой их разговора стало участие мексиканских компаний в производстве полупроводников в рамках приглашения со стороны Вашингтона.