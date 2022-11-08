Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. На Сахалине члены комитета по социальной политике областной думы на заседании 7 ноября поддержали в окончательном чтении законопроект, после принятия которого дети участников специальной военной операции в защиту Донбасса получат возможность бесплатно обучаться в училищах, техникумах и институтах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы островного региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

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Воспользоваться данной мерой поддержки смогут все дети военнослужащих, задействованных в СВО, в том числе погибших.

Бесплатное обучение будет предоставляться в образовательных учреждениях на территории Сахалина. Льгота будет действовать весь период учебы, но не более чем до 23 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Корсакова собрали для мобилизованных очередную партию гуманитарной помощи.