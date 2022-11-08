Вашингтон, 8 ноября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Контроль над верхней и нижней палатами Конгресса США смогут сохранить демократы по итогам промежуточных выборов. Такое мнение выразил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме после возвращения из штата Мэриленд с митинга сторонников.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На вопрос о том, каких итогов выборов он ждёт, Байден заявил, что он, как всегда, настроен оптимистично.

Кроме того, главу Белого дома спросили, верит ли он в сохранение демократами большинства в палате представителей Конгресса США.

«Я думаю, что это будет трудно, но я думаю, что мы можем. Я думаю, мы победим в Сенате. Думаю, с Палатой представителей труднее», — так ответил Байден.

На просьбу предположить, что будет в случае, если республиканцы по итогам выборов возьмут под контроль обе палаты Конгресса США, американский лидер ответил лишь, что станет труднее.

Напомним, промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября. На них изберут всех 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.