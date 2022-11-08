Облучье, Еврейская АО, 8 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Огнём охвачены 350 квадратных метров здания рынка в Облучье Еврейской автономной области. По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

34.mchs.gov.ru Пожар

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Пожар начался утром 8 ноября. Произошло сильное задымление. Возгорание ликвидируют три машины и 13 сотрудников пожарно-спасательной части. Автомобили подключены к источнику воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 8 ноября произошло возгорание на ГРЭС в Райчихинске Амурской области. Там пожар тушат шесть расчётов.