Хабаровск, 8 ноября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с назначенным генеральным консулом КНР Цзян Сяояном дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства, сообщили в правительстве региона.

Minsvyaz.ru Флаги Китая и России

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Отмечается, что в центре международного сотрудничества — торговые отношения. Возобновлена работа двух пунктов пропуска: «Хабаровск — Фуюань» и «Покровка — Жаохэ». К 30 сентября через них прошло свыше 177 тыс. тонн грузов.

По словам Дегтярева, возрастает роль Хабаровского края в выстраивании национального «разворота на Восток» и активизации сотрудничества с дружественными России странами. В ближайшие годы приоритетным станет освоение острова Большой Уссурийский со строительством круглогодичного грузопассажирского пункта пропуска. К 2030 году планируется пропускать через него 1,3 млн тонн грузов и 1,45 млн пассажиров в год. Проектирование подъездной автодороги к объекту с российской стороны уже завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Китая увеличился с января по октябрь текущего года на 33% в годовом исчислении, достигнув $153,938 млрд.