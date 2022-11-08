Вашингтон, 8 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Вне зависимости от итогов промежуточных выборов 8 ноября, за сокращение американской помощи киевскому режиму в Конгрессе всё равно будет меньшинство. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 7 ноября в ходе дискуссии на площадке Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

Usembassy.gov Джейк Салливан

По его словам, он присутствовал при встрече президента США Джо Байдена с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства Чаком Шумером. Салливан также упомянул о недавнем визите в Киев сенатора-республиканца Роба Портмана и сенатора-демократа Криса Кунса, которые заявили там о продолжении поддержки Киева со стороны Соединённых Штатов.

Джейк Салливан «Я совершенно убеждён, что, несмотря на заявления некоторых людей, на Капитолийском холме сохраняется мощная поддержка дальнейшего оказания помощи [Киеву]. Я думаю, что мы не увидим этого сценария Судного дня, когда кошелёк затянут потуже, и всё будет кончено. Я просто отвергаю это».

Советник Байдена подчеркнул, что его вывод основывается на проведённом анализе. И даже если число голосов, которые «поднимают вопросы», увеличится, — «это будет очень незначительное меньшинство».

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе дискуссии на площадке Совета по международным отношениям заявил, что Соединённые Штаты контактировали с Россией в недавнем прошлом ради снижения рисков применения ядерного оружия.