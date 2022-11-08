Токио, 8 ноября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено выделить 29,1 трлн иен (около $199 млрд) в 2022 финансовом году на поддержку экономики, пострадавшей от роста цен и ослабления национальной валюты. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, правительство выпустит облигации на общую сумму 22,8 трлн иен. При этом японские власти решили приостановить программу по восстановлению бюджета, несмотря на то, что размер долга превышает вдвое размер экономики.

Ожидается, что в программу поддержки войдет сокращение расходов на коммунальные услуги для домохозяйств. Это позволит экономить до 45 тыс. иен в период с января по сентябрь, когда будет действовать программа по снижению стоимости электроэнергии и топлива. Предполагается, что правительство направит новый план по расходам в парламент уже в середине ноября, чтобы законодательный орган мог его рассмотреть в начале декабря.

Как сообщало ИА РЕГНУМ, ранее глава японского минфина Сюнъити Судзуки подтвердил, что власти Японии проводили скрытые валютные интервенции, чтобы максимально усилить их эффект. При этом он не исключил, что падение курса национальной валюты продолжится и дальше.