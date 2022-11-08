Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. На Сахалине дети, родители которых погибли в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса, будут получать ежемесячные денежные выплаты в сумме 5 тыс. рублей. Законопроект поддержали на заседании комитета по социальным вопросам областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Выплатами также обеспечат детей инвалидов и ветеранов боевых действий. Получать её будут дети в возрасте до 18 лет, а в случае обучения по очной форме — до 23.

На 7 ноября таких детей в островном регионе было 40.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Корсакова собрали для мобилизованных очередную партию гуманитарной помощи.