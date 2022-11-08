Райчихинск, Амурская область, 8 ноября, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Возгорание на оборудовании для подачи угля произошло на ГРЭС Райчихинска. Пожар случился ночью 8 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА REGNUM На пожар

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К месту возгорания были отправлены шесть пожарных машин, за ходом ликвидации огня наблюдал прокурор Райчихинска.

«Объект является сортировочной АО «Амурский уголь» в пгт. Прогресс. Возгорание на выработку теплоснабжения Райчихинской ГРЭС АО «ДГК» не повлияло, теплоснабжение осуществляется в бесперебойном режиме», — пояснили в прокуратуре.

Надзорное ведомство проводит проверку, выясняет причины и обстоятельства ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле возгорание произошло в технологическом здании на электростанции ГРЭС-2 в селе Ильинское на Сахалине. Загорелся турбогенератор в технологическом здании, из-за чего специалистам пришлось остановить в нём технологический процесс.