Анкара, 8 ноября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Не менее семи человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом на востоке Турции, 7 ноября сообщило агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария произошла в провинции Агры. Автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В результате ДТП в салоне пассажирского транспортного средства вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать.

Еще одиннадцать человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в пригороде канадского Эдмонтона грузовик врезался в школьный автобус.