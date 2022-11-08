Якутск, 8 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Якутии проводит расследование по факту четырёх случаев заболевания детей кишечной инфекцией. Заражение произошло в ходе физико-математического форума «Ленский край» в Хангаласском районе республики, сообщило ИА SakhaPress.

Gorod.lv Инфекция

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Участники мероприятия массово жаловались на рвоту, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия. Предположительной причиной отравления назвали несвежие продукты питания.

«В оперативном порядке проводится эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и условий, способствовавших заражению», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анализы заболевших и пробы продуктов будут исследованы в лаборатории. Дети находятся под наблюдением врачей. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в больницу Верхневилюйского района Якутии с симптомами отравления обратились 13 детей и один взрослый. Прокуратура оценивала соблюдение санитарно-эпидемического законодательства.