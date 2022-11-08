Китай, 8 ноября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В северной китайской провинции Шэньси 56-летний мужчина убил пять человек, ранил ещё двоих, после чего покончил с собой. Об этом 8 ноября сообщает управление общественной безопасности города Шанчжоу.

kropekk_pl Убийство

По данным правоохранителей, трагедия произошла вечером 7 ноября. Подозреваемый по неустановленной пока причине начал драку с соседями и нанёс семерым пострадавшим многочисленные ранения. Полиция, прибывшая на место произошедшего, доставила раненых в больницу, но пятерых пострадавших врачи спасти не смогли.

Позднее тело подозреваемого обнаружили в протекающей поблизости реке. Правоохранители предполагают, что он совершил суицид.

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