Благовещенск, 8 ноября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Мобилизованные для участия в спецоперации отправились с полигона в Приамурье в места дополнительной подготовки. Их провожали торжественно, под гимн России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе Восточного военного округа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

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Бойцов отправляли с полигона «Белогорьевский» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), во время церемонии торжественно вынесли знамя учебного заведения. Военнослужащие получили подарки и письма от школьников с пожеланиями успешно защищать Родину.

Перед отправкой в центры Министерства обороны России мобилизованные прошли обучение основам связи, радиационной, химической и биологической защите по специальной, огневой, инженерной, медицинской и тактической подготовке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября, в Амурской области также проводили военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Отправка проходила на аэродроме «Украинка».